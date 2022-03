Ausstellung in Neunkirchen : „Der Dreck muss weg“ ist die Devise

Die Kinder Lars (links) und Noel (rechts) haben an der Ausstellung mitgewirkt. Foto: BaT/ Selzer

Neunkirchen Ergebnisse von Awo-Kreativprojekt werden ab Mittwoch im Saarpark-Center gezeigt.

Beigeordneter Thomas Hans eröffnet am Mittwoch, 9. März, 15 Uhr, im Saarpark-Center neben der Kundeninformation die Kunstausstellung „BaT goes Up-Art! Der Dreck muss weg“. „BaT“ steht hierbei für Betreuung am Tag. Kinder und Jugendliche der gleichnamigen Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Wellesweilerstraße 38 in Neunkirchen haben die Ausstellungsinhalte erstellt. Die Ausstellung wird bis Samstag, 19. März, im Saarpark-Center gezeigt.

„In den vergangenen Jahren sind die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimawandel zunehmend in den Vordergrund gerückt. Mittlerweile setzen sich nicht nur Erwachsene mit den Folgen eines verschwenderischen Lebensstils auseinander. Auch Kinder und Jugendliche sind zunehmend sensibilisiert für das Thema“, sagte Beigeordneter Thomas Hans.

Die Ausstellung „BaT goes Up-Art! Der Dreck muss weg“ ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Quartiersmanagerin Neunkirchen-Unterstadt, Albena Olejnik, der Awo-Betreuung am Tag in Neunkirchen und der Klimaschutzmanagerin der Kreisstadt Neunkirchen, Anna Paquet. Alle Kinder, die die Betreuung am Tag in der Wellesweilerstraße 38 besuchen, bekamen die Möglichkeit, diese Themen auf ihre eigene Art zu interpretieren.