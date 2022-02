Ausstellung in Neunkirchen : „Der Dreck muss weg“: Ausstellung im Saarpark-Center

Die Kinder Lars (links) und Noel (rechts) haben an der Ausstellung mitgewirkt. Foto: BaT/ Selzer

Neunkirchen Beigeordneter Thomas Hans eröffnet am Mittwoch, 9. März, 15 Uhr, im Saarpark-Center neben der Kundeninformation die Kunstausstellung „BaT goes Up-Art! Der Dreck muss weg“. „BaT“ steht hierbei für Betreuung am Tag.

Kinder und Jugendliche der gleichnamigen Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Wellesweilerstraße 38 in Neunkirchen haben die Ausstellungsinhalte erstellt. Die Ausstellung wird bis Samstag, 19. März, im Saarpark-Center gezeigt.

„In den vergangenen Jahren sind die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimawandel zunehmend in den Vordergrund gerückt. Mittlerweile setzen sich nicht nur Erwachsene mit den Folgen eines verschwenderischen Lebensstils auseinander. Auch Kinder und Jugendliche sind zunehmend sensibilisiert für das Thema und haben hierzu nun einmalige und sehenswerte Kunstwerke geschaffen“, sagte Beigeordneter Thomas Hans.

Die Ausstellung „BaT goes Up-Art! Der Dreck muss weg“ ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Quartiersmanagerin Neunkirchen-Unterstadt Albena Olejnik, der Awo-Betreuung am Tag in Neunkirchen und der Klimaschutzmanagerin der Kreisstadt Neunkirchen Anna Paquet. Alle Kinder, die die Betreuung am Tag in der Wellesweilerstraße 38 besuchen, bekamen die Möglichkeit, diese Themen auf ihre eigene Art zu interpretieren und zum Ausdruck zu bringen.

Am Anfang stand die Idee, eine gemeinsame Ausstellung zum Thema Umwelt zu realisieren. In einem Zeitraum von sieben Monaten übernahmen die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren, die verschiedene Schulen im Landkreis Neunkirchen besuchen, Konzeption und Ausführung. Mit der Unterstützung ihrer Betreuerinnen und Betreuer schufen sie einzigartige Kunststücke. Ein großer Teil der Exponate wurde aus Abfall gefertigt, aber auch selbst gemalte Bilder und Fotografien sind zu sehen. Der Umweltpädagoge Michael Geisler von Geoscopia Umweltbildung schärfte in zwei vom Klima Projekt Neunkirchen organisierten Workshops den Blick der Kinder auf Themen wie Plastik, Verpackungen, Müllvermeidung und Entsorgung. Zudem gab er ihnen wertvolle Ratschläge und Ideen. Das Projekt erhielt weitere Unterstützung durch das Management des Saarpark-Centers Neunkirchen.

Die BaT Neunkirchen ist ein Angebot der sozialen Gruppenarbeit. In der BaT sollen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich sowohl im sozialen Kontext mit anderen weiterzuentwickeln als auch individuell unterstützt zu werden. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Schulalter mit Wohnsitz in Neunkirchen. Es werden insgesamt 20 Kinder und Jugendliche betreut.