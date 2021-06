Armin König : Der Saarlandmeister der Bürgermeister

Anschwimmen zum 25-jährigen Dienstjubiläum: Bürgermeister Armin König ist Dauergast im Uchtelfanger Schwimmbad. Foto: Iris Maria Maurer

Illingen Den Titel „dienstältester Bürgermeister des Saarlandes“ hat Armin König schon eine Weile inne. Jetzt hat er sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Und ist baden gegangen.

Das Bild liegt nun mal auf der Hand, und es trifft ja auch zu: In seinen 25 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Illingen hat Armin König weder den Sprung ins kalte Wasser gescheut, und einer, der immer nur mit dem Strom schwimmt, ist er nun wahrlich auch nicht. Und so passte es einfach, dass pünktlich zum Dienstjubiläum die Saison im Uchtelfanger Freibad eröffnet wurde. Große Feiern verbieten sich ja ohnehin, und so genügte es König dann auch, an diesem Tag ein paar 25-Meter-Bahnen zu schwimmen. Dem Anlass gebührend, bei Kaiserwetter.

Als Armin König (CDU) am 1. Juni 1996 seinen Dienst antrat, feierte Borussia Dortmund noch den Gewinn der deutschen Meisterschaft, Kohl war Kanzler und Michael Jackson stand an der Spitze der deutschen Charts. Dass er 25 Jahre später noch immer im Amt sein würde, hätte er sich damals selbst nicht vorstellen können. „Ich habe ja sogar mal gesagt, ein Bürgermeister sollte nur zwei Amtszeiten machen“, sagt König und muss lachen. Denn in seinen Händen lag es ja eh nicht, sondern in denen der Wähler. Und die wollten ihn offenbar behalten. 1996, 2004, 2011, 2019: viermal direkt vom Volk gewählt, das ist Saarlandrekord. Und bei so viel Vertrauen und Zustimmung vonseiten der Illinger wirkt es auch kein Stück gekünstelt, wie er da uneitel am Beckenrand steht, mit nassem Haar und in Badehose, und sagt: „Ich fühle mich einfach sau wohl in der Gemeinde.“ Ob es dennoch ein Amt gegeben hat, das ihn in all den Jahren mehr gereizt hätte, als das des Bürgermeisters? Ministerposten und Ähnliches sicher nicht, meint König. Als Bürgermeister könne man mehr bewegen und gestalten. Intendant, das hätte er sich vorstellen können, „aber ich glaube, das wollte Karl Rauber damals nicht“, was erneut zu einem lauten Lacher am Beckenrand führt.

Die Konfrontation hat König nie gescheut, weder mit politischer Konkurrenz noch in der eigenen Partei. Wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch. Gerade erst hat er Armin Laschet einen Brief geschrieben. „Der soll das mit dieser unsäglichen Werteunion endlich mal auf die Reihe kriegen.“ Auch vor dem Gefecht mit großen Konzernen schreckt er nicht zurück. Dass Globus nicht, wie geplant, auf Lik-Nord-Fläche ein großes Einkaufscenter gebaut hat, geht zu großen Teilen auf Königs Initiative zurück. „Das hat mir niemand zugetraut. Aber wir haben das durchgezogen, und es hat sich gelohnt. Es war ein Sieg für die Natur“, so König, einer der Gründerväter des Naturschutzgroßprojektes. Aktuell hat er die RAG im Visier, deren Vorgehen in Sachen Grubenwasser er verhindern möchte.

Wer viel austeilt, muss auch einstecken können. Das kann der Illinger Rathauschef. Was aber auch ihm zusetzt, sind Morddrohungen. Acht solcher Drohungen hat er bislang erhalten. Das hat zwar Spuren hinterlassen, aber unterkriegen lässt sich König dadurch nicht. Viel Unterstützung hat er erhalten. Aus der Politik, aus der Bevölkerung, von seinem Rathausteam. Von allen Seiten. Und natürlich von seiner Familie. „Ohne den Rückhalt meiner Familie über all diese Jahre wäre dies unmöglich zu schaffen. Sie gibt mir Kraft und Halt. Und Spaß. Und unser Enkel zeigt mir, wie wichtig Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind.“

Blickt er heute zurück, zählt er die Gestaltung der Ortsmitte zu seinen größten Erfolgen. „Ein geiles Städtebauprojekt: Wir haben aus der Schrottruine der Höll-Wurstfabrik aus 1300 Bürgerideen eine neue Mitte in Illingen mit Einkauf, Ärzten, Wohnen, Wirtshaus, Markt geschaffen.“ Gleiches gilt für den Bau der Illipse. „Die ist goldwert für uns. Dort findet alles statt. Von kulturellen Veranstaltungen über Tagungen, Feiern und Ratssitzungen. Gott sei Dank sind wir damals keine Kompromisse eingegangen und haben uns gegen eine Mehrzweckhalle entschieden, sondern die schönste Kulturpraline des Saarlandes gebaut.“

Aber es gab auch Niederlagen in dem Vierteljahrhundert. Eine, die ihm sofort einfällt, ist der Digitalisierungsbetrieb DSI für Menschen mit Handicap, der gescheitert ist. „Das war eine tolle Idee, aber es gab null Aufträge vom Land oder anderen öffentlichen Ämtern. Nur Schiffweiler hat uns damals Aufträge gegeben.“

Von Amtsmüdigkeit könne bei ihm keine Spur sein, betont König, der noch bis mindestens 2024 im Amt sein wird. Wie es danach weitergeht? Vielleicht zieht es ihn ja dann doch noch in den Landtag. „Nein, nein“, wiegelt er ab. Und fügt mit einem Lachen hinzu: „Vielleicht könnte ich mir ja doch mal Gedanken machen. . . – aber das will meine Frau bestimmt nicht.“

Bevor es König in die Politik zog, war er Redakteur bei der Saarbrücker Zeitung. Hier ist er beim Projekt „Zeitung in der Schule“ im Gespräch mit Schülern der Neunerklassen der Hauptschule Illingen. Foto: Willi Hiegel

Erste Amtshandlung als Illinger Bürgermeister und somit auch Chef der Freiwilligen Feuerwehr: Vorstellung vor Ort. Gratulationen gab es auch für Ehefrau Stefanie König. Foto: thewes