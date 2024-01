Seit 25 Jahren wehren sich Bürgerinnen und Bürger in Fürth gegen Lärm und Raserei Zwei Anwohner im Kampf gegen die Raserei

„Gleich hier unterhalb liegt die Dörrenbacher Straße. Dort fahren täglich rund 4500 Fahrzeuge, davon etwa 140 Lkw“, erklärt Norbert Müller-Cieslik. Das weiß er so genau, weil er zusammen mit seinem Nachbarn Gorden Steinmetz seit einigen Jahren mobil macht gegen den Lärm der Durchgangsstraße. Die Initiative, gegen Lärm und Raserei innerorts zu kämpfen, berichtet er, sei alles andere als neu: „Schon seit 25 Jahren kämpfen die Anwohner vergebens. Mittlerweile sind viele so alt, dass sie aufgegeben haben. Wir beide haben uns dafür entschieden, nicht locker zu lassen.“ Es sei ein trauriges Jubiläum, das der Protest der Anwohner feiere, ergänzt Gorden Steinmetz. Er wohnt seit vielen Jahren gleich gegenüber und bestätigt, wie sehr die Anwohner durch den Lärm gestört werden: „Vor allem in den Sommermonaten, wenn zusätzlich viele Biker hier lang fahren, kann man am Wochenende und nach Feierabend nicht im Garten sitzen. Auch mit offenem Fenster schlafen ist unmöglich.“