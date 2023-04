Nachwuchs fördern Junge Talente eroberten die Bühne

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ Mit diesen Worten eröffnete Katja Strauß, die Schulleiterin der Anton-Hansen-Schule in Ottweiler den „Sound of Spring“-Kulturabend am vergangenen Donnerstagabend. An der Anton-Hansen-Schule sollen Kinder verschiedener Kulturen und Länder durch Musik geeint werden. Die künstlerische sowie musikalische Vielfalt der Schule wird mit diesem Ereignis seit über 20 Jahren gefeiert. Der Frühling wurde an diesem Abend mit Bravour begrüßt: Die Schüler präsentierten ihre langerprobten Darbietungen. Landrat Sören Meng betonte, dass die Veranstaltung in sehr enger Verbindung mit dem Motto „Fit für die Zukunft“ stehe: Dies bedeute nämlich, auch fit für die Gesellschaft zu sein. Dafür seien Kunst und Kultur von enormer Bedeutung.