Kurs für Ehrenamtliche : Zwölf neue Hospizhelfer sind bereit für den Einsatz

Neunkirchen Zwölf Ehrenamtliche haben ihre Zertifikate als Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter erhalten. Die Leiterin des Ambulanten Hospizes Neunkirchen, Petra Hohnsbein, dankte während einer kleinen Feierstunde zwölf Teilnehmern, darunter zwei Männern, dass sie sich jetzt ehrenamtlich der sinnvollen und sozialen Aufgabe als Hospizhelferinnen und -helfer widmen wollen.

Die Kursteilnehmer konnten sich in der qualifizierten Vorbereitung Kompetenzen in der ganzheitlichen Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen erwerben. Auch erhielten alle Orientierungshilfen, die nötig sind, um sterbenden Menschen und deren Angehörigen beizustehen. Der Kurs stellt den ersten Baustein eines fortdauernden Lernprozesses dar, der darüber hinaus regelmäßige, fallbezogene Praxisbegleitung, Supervision und Fortbildungen umfasst.

Der Bedarf an ehrenamtlichen Helfern ist groß. Daher werden in regelmäßigen Abständen diese Kurse als fundierte Vorbereitung angeboten. Anmelden kann sich jeder, so Petra Hohnsbein, insbesondere Menschen die in ihrer Freizeit ehrenamtlich eine sinnvolle, soziale und erfüllende Tätigkeit suchen. Das Ziel eines jeden Kurses ist, neben der eigenen Auseinandersetzung mit Tod und Sterben, vor allem die Befähigung zur Begegnung mit schwerkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen im häuslichen Umfeld.