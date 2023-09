Altstadtlauf Rekordlauf durch die Gassen der Altstadt

Steffen Justus ist der alte und neue Saarlandmeister über zehn Kilometer. Er sicherte sich am Samstag den Titel beim Altstadtlauf in Ottweiler, in dessen Rahmen die Landesmeisterschaft ausgetragen wurde. Der Athlet vom St. Ingberter Verein Nextgendingmad benötigte für die Strecke durch die Altstadt 32:55 Minuten. „Es ist eine aufgrund der vielen Kurven schwierige Strecke, aber die Atmosphäre könnte wegen der vielen Zuschauer kaum besser sein“, sagt Justus. Der 41-Jährige freute sich: „Ab dem vierten Kilometer bin ich alleine an der Spitze des Feldes gelaufen. Mein Ziel war es, unter 33 Minuten zu bleiben – und das habe ich geschafft. Von daher bin ich richtig zufrieden.“