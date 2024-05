Ist die Organisation möglich? Nach Flut-Katastrophe – Entscheidung über Altstadtfest in Ottweiler ist gefallen

Hochwasser-Fluten haben vieles in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) zerstört. Zahlreiche Häuser wurden überschwemmt, Keller gingen unter. Geschäfte wie Wohnhäuser waren gleichermaßen betroffen, als am Freitag, 17. Mai, die Flut über die Stadt hereinbrach. Von der Katastrophe sind Gastwirte in zentraler Lager ebenso betroffen. Zeitweise waren Strom, Telefon und Internet gekappt. Das große Aufräumen läuft.