Schaden an denkmalgeschützem Brückenbauwerk Ottweiler-Fürth: Ist die Alte Brücke noch zu retten?

Manfred Ruffing macht sich große Sorgen. „Wenn vor dem Winter nichts passiert, könnte die Alte Brücke so großen Schaden nehmen, dass sie am Ende nicht mehr zu retten ist“, erklärt er und zeigt auf die vielen abgeplatzten Gehwegplatten. Das, daran lässt er keinen Zweifel, wäre ein riesiger Verlust, stehe sie doch unter Denkmalschutz. Der Weg über die Fußgängerbrücke über die Oster im Ottweiler Stadtteil Fürth ist seit einiger Zeit mit Absperrgittern versehen. Das Hochwasser der Oster an Pfingsten hat auch hier großen Schaden angerichtet, wie Ruffing erklärt. Das sei an sich nichts Schlimmes, die Brücke habe in den gut 450 Jahren schon manches Hochwasser überlebt, doch, „wenn jetzt der Frost kommt und sich in das Bauwerk legt, dann könnte das schwerwiegende Folgen haben und die Brücke platzt auseinander“. Er wünscht sich, dass die Beseitigung der Schäden schnellstmöglich erfolgt.