Ottweiler Ein 26 Jahre alter Algerier erhängte sich am Zellengitter. Erfolgreiche Wiederbelebung durch Mitarbeiter der Haftanstalt.

Ein aus Algerien stammender Gefangener der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Ottweiler hat sich am Freitagnachmittag am Gitter seiner Haftzelle erhängt. Mitarbeiter des Gefängnisses fanden den leblosen Mann in seiner Einzelzelle und begannen sofort mit der Wiederbelebung des 26-Jährigen. Der per Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt veranlasste die Verlegung des Häftlings auf die Intensivstation des Saarbrücker Winterberg-Klinikums. Wie es heißt, soll der Algerier zwischenzeitlich außer Lebensgefahr sein. Justizstaatssekretär Roland Theis bestätigte entsprechende Informationen unserer Zeitung auf Anfrage.Theis dankte dem JVA-Personal für schnelles und konsequentes Handeln.