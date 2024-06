60 Jahre Grundschule Lehbesch in Ottweiler Zeitreise in die Lehbesch-Schulgeschichte

Die Grundschule Lehbesch in Ottweiler feierte am Samstag, 15.Juni, ihren 60.Geburtstag mit einem großen Schulfest, das den Titel „Kinder, wie die Zeit vergeht!“ trug. Schüler und Lehrer hatten sich so manches Schmankerl einfallen lassen. Mit einem Begrüßungslied der Erstklässler in verschiedenen Sprachen startete am Samstagmorgen um 10 Uhr das Schulfest der Grundschule Lehbesch, das ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums stand.