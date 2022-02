DRK Fürth : DRK Fürth hilft seit 50 Jahren Leben retten

Fürth Das Rote Kreuz Fürth hilft seit 50 Jahren mit Blutspendeterminen Leben retten. Der nächste Blutspendetermin ist am Mittwoch, 2. März, in der Mehrzweckhalle Fürth.

Viele Menschen haben in den vergangenen 50 Jahren bei einem Termin des Ortsvereins Fürth des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Blut gespendet. Derzeit sind es 14 Ehrenamtliche, die bei den Terminen mitarbeiten, so schreibt Lucia Jochum in einer Pressemitteilung des DRK.

Das Rote Kreuz in Fürth ruft zur Blutspende auf am Mittwoch, 2. März, von 16.30 bis 20 Uhr in Fürth in der Mehrzweckhalle, Schulstraße 16. Willkommen sind auch Neuspender. Seit Dezember 2021 gilt auf allen vom DRK-Blutspendedienst West veranstalteten Blutspendeterminen eine 3G-Regelung. und FFP2-Maskenpflicht. Personalausweis ist mitzubringen. Damit nicht durch Warteschlagen zu viele Personen gleichzeitig in der Halle sind, bittet der Blutspendedienst West des DRK um eine Terminreservierung online unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/fuerth zu vereinbaren. Möglich ist auch eine Reservierung unter Telefon 0800 1 19 49 11.

Am 19. September 1972 fand der erste Blutspendetermin in den Räumen der Grundschule Fürth statt, so Lucia Jochum. „Leider fehlen uns zum ersten Termin die Unterlagen. Die allerersten Helfer, die noch erzählen können, sind Erhard Bomm, Hans Hartmann, Lisette Will und Dora Gabler. Es wurden Brötchen geschmiert, starker Kaffee gekocht und den Spendern gereicht.“ Von diesem Zeitpunkt an gab es regelmäßig Blutspendetermine in Fürth. In den ersten Jahren 1972 – 1978 gab es jährlich zwei Blutspendetermine, dann drei, vier und zurzeit sind es fünf Blutspendetermine im Jahr. „Bis zum heutigen Datum haben wir rund 8600 Blutspender. In den letzten beiden Jahren 2020 und 2021 (Corona Jahre) hatten wir je 252 und 358 Spender, davon 30 beziehungsweise 33 Neuspender.“