Laufsport Wenn die Fackeln kaum brennen

Nach vier Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie waren die Veranstalter des TV Ottweiler bei der Rückkehr des Nachtwächterlaufs nicht vom Glück verfolgt. Es regnete am vergangenen Samstag den ganzen Nachmittag über wie aus Kübeln. „Für die Helfer am Streckenrand war es bei den Bedingungen nicht leicht, die Fackeln zur Ausleuchtung überhaupt am Brennen zu halten“, verriet Vorstandsmitglied Otto Lauermann mit Blick auf eine Besonderheit bei dem Lauf. Das miese Wetter lockte auch deutlich weniger Zuschauer als erhofft an die Strecke – im Angebot waren ein Rennen über fünf und eins über zehn Kilometer. Und auch viele Läufer blieben ob der schlechten Witterung zu Hause. Im Vorfeld hatte es bis Freitag 341 Anmeldungen gegeben. „Wir hatten dann aber gegenüber der letzten Veranstaltung vor Corona knapp 200 Teilnehmer weniger – das Wetter hat da sicher eine ganz entscheidende Rolle gespielt“, befand Lauermann mit Blick auf 288 Starter am Samstag.