Großeinsatz Polizei stürmt Drogenlabor in Ottweiler – 38-Jähriger springt aus dem Fenster

Ottweiler · An seinem Krankenbett in der Homburger Uniklinik wird ein 38-Jähriger aus Ottweiler derzeit bewacht. Nach seiner Genesung muss er in Untersuchungshaft.

06.08.2024 , 15:12 Uhr

Von Michael Jungmann