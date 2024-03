Osterhause zu Besuch im Kreis Neunkirchen Der Osterhase steht schon in den Startlöchern

Zum traditionellen Ostereierverkauf am Hirzbachhof lädt die Dorfgemeinschaft Hirzweiler am Gründonnerstag, 28. März, zwischen 10 und 18 Uhr ein. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch das Kunstprojekt an der Hausfassade des Hofes der Öffentlichkeit vorgestellt, das Lebenshilfekünstlern mit Unterstützung der Dr. Hans Feith- und Dr. Elisabeth Feith-Stiftung gestaltet haben. Die Dorfgemeinschaft hat die Veranstaltung in enger Abstimmung mit Ortsvorsteher Ralf Fischer und dem Team der Wohnstätte organisiert. „Der Ostereier-Verkauf am Hirzbachhof wurde vor mehr als 40 Jahren von der Bürgerinitiative Hirzbachhof ins Leben gerufen und wir werden alles tun, um diese Tradition weiterzuführen“, versicherte Christian Pink, der die Wohnstätte der Lebenshilfe Neunkirchen für Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung leitet. An Gründonnerstag können die Besucher Ostereier und Löwenzahnsalat kaufen, auch Mittagessen gibt es, zudem Kaffee und Kuchen. Der Erlös soll den Kindern des Hirzbachhofes zugute kommen. Damit werden Freizeitmaßnahmen finanziert und der Multifunktionsraum des Hirzbachhofes neu gestaltet.