Kostenpflichtiger Inhalt: Schausteller im Kreis Neunkirchen : „Katastrophe“: Schausteller bangen um Existenz

Die Eppelborner Pfingstkirmes ist die größte Dorfkirmes im Saarland. Dass auch sie ausfallen muss, ist ein schwerer Schlag für die Schausteller. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Kreis Neunkirchen Der Eppelborner Ortsvorsteher Berthold Schmitt setzt sich für die Branche ein. Er fordert einen Rettungsschirm.

Wenn es über die Pfingstfeiertage auf dem Kirmesplatz in Wiebelskirchen still bleibt und auch in Eppelborn weder Wutzeumzug noch Jahrmarkt noch Feuerwerk stattfinden, ist das für die einen maximal ein Grund, sich zu ärgern – weil ein weiteres Freizeitvergnügen kippt. Für die anderen wird es so langsam richtig eng. „Es geht um Existenzen“, sagt Thomas Sonnier, Sprecher der Schausteller in unserer Region. Laut dem Landesverband steht das Bestehen etwa der Hälfte der 120 Betriebe im Saarland auf der Kippe. Seit dem Weihnachtsgeschäft fehlt den Unternehmen der Umsatz. Nur einige wenige unterhalten „kleine Stände“ für Crepes oder Eis. Alle anderen pausieren ungewollt, Großkarussells wie Achterbahnen, Auto-Scooter oder Looping-Karussells „stehen zu Hause in der Betriebshalle“, während die Kredite für ihre Anschaffung weiter bedient werden müssen. Von allen anderen laufenden Kosten ganz zu schweigen.

Das ist auch Berthold Schmitt bewusst. Weshalb der Eppelborner Ortsvorsteher einen Rettungsschirm für Schausteller fordert – ganz im Sinne vieler Bürger und Politikerkollegen, die auf ihn diesbezüglich zugekommen sind. Die gegenwärtige Situation sei „eine Katastrophe“ für die Schausteller, weiß Schmitt aus vielen Gesprächen mit Betroffenen wie der Familie Spangenberger, deren Firmengründer in Eppelborn geboren ist. „Sie sind zum Nichtstun verurteilt.“

Schmitt hat im Sinne der Schaustellerfamilien und ihren vielen Beschäftigten an Ministerpräsident Tobias Hans und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Brief geschrieben, in dem er ihre schwierige Situation schildert. Von der Bundesregierung werden derzeit Rettungsschirme für Branchen diskutiert und aufgezogen. Schmitt appelliert an die Politiker, den „nicht so großen, aber für unsere Kultur auch wichtigen Bereich der Kirmessen und Volksfeste nicht zu vergessen oder zu vernachlässigen“. Der Bundesverband der Schausteller befürchtet bei Stillstand bis Sommer, dass ein Drittel der Betriebe von Insolvenz betroffen sein werden, trotz der Soforthilfen, die diese auch auf Antrag erhalten haben. Bisher hat der Ortsvorsteher noch keine Rückmeldung bekommen, hofft aber weiter auf „offene Ohren“ in Saarbrücken und Berlin „für die berechtigten Belange der Schausteller“ und entsprechende Hilfen, „damit ein Stück deutscher Festkultur erhalten werden“ kann.

„Da muss ich den Hut ziehen“, sagt Thomas Sonnier. Schmitts Engagement für die Schausteller hat ja bereits lange Tradition. Sein Einsatz und seine Arbeit schlagen sich im Erfolg der überregional geschätzten Eppelborner Pfingstkirmes nieder. „Diese Unterstützung würde ich mir auch von anderen wünschen.“

Das Engagement des Eppelborner Ortsvorstehers Berthold Schmitt für die Kirmes hat Tradition. Nun bittet er Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier um Hilfe. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel