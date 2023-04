Ortsrat Wiebelskirchen Hangard Münchwies Neue Heizung für die Ohlenbachhalle

In der Ohlenbach-Sporthalle in Wiebelskirchen soll noch in diesem Jahr die Heizungsanlage erneuert werden. Das kündigte Salvatore Radio, der Leiter der Hochbauabteilung im Stadtbauamt, am Dienstag bei einem gemeinsamen Ortstermin mit dem Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies in der Halle an. Nach 30 Jahren sei die Erneuerung der Heizung kein Luxus, betonte Radio in der anschließenden Ortsratssitzung. Für die Maßnahme sind im städtischen Haushalt 315 000 Euro vorgesehen. Allerdings sei es gar nicht so einfach, für die Arbeiten eine geeignete Firma zu finden, bedauerte Radio, „denn wir sind ja nicht die einzige Kommune“. Der Hochbauchef informierte außerdem, dass der Auftrag für das Vordach an der Hangarder Friedhofshalle an eine örtliche Firma vergeben wurde.