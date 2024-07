Konstituierende Sitzung Tobias Wolfanger bleibt Ortsvorsteher

Tobias Wolfanger von der SPD bleibt auch nach der Kommunalwahl Ortsvorsteher des Neunkircher Stadtbezirks Wiebels-

kirchen-Hangard-Münchwies. Der 32-jährige Gewerkschaftssekretär, der im Juni 2022 die Funktion von Rolf Altpeter übernommen hatte, wurde am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates mehrheitlich für weitere fünf Jahre wieder gewählt. In geheimer Abstimmung entfielen auf ihn acht Stimmen, es gab zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Das entspricht den Mehrheitsverhältnissen im Ortsrat, wo die SPD mit acht Sitzen gegenüber vier Mandatsträgern der CDU und drei Vertretern der AfD die absolute Mehrheit hat.