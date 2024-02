Ortsrat Wiebelskirchen Hangard Münchwies „Ohne Sport und Kultur wäre die Stadt tot“

In den vier Neunkircher Ortsräten geht es in dieser und in der nächsten Woche hauptsächlich um den städtischen Haushaltsplan für das laufende Jahr und das Investitionsprogramm bis 2027. Als erstes Gremium befasste sich am Montag der Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies mit dem Etatentwurf, Grundzüge und Eckdaten erläuterte Stadtkämmerer Klaus Herrmann. Was er zu sagen hatte, war nicht allzu euphorisch.