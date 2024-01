Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies Warten auf den Aufzug an der Ostertalhalle

Wie geht es weiter mit dem Außenaufzug an der Ostertalhalle in Hangard? Der sollte längst fertiggestellt sein, kann aber immer noch nicht in Betrieb genommen werden. Der Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies will Klarheit und hatte deshalb zu seiner ersten Sitzung des Jahres Jörg Wilhelm, den Leiter des städtischen Bauamtes, eingeladen, um den Stand der Dinge und die Gründe für die Verzögerung zu erfahren. Der war aber nicht allein gekommen, auch Tiefbauabteilungsleiter Pratheepan Sathiyamoorthy und Frank Weber von der Abteilung für Gebäudewirtschaft nahmen an der Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Münchwies teil.