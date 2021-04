Ortsrat Welschbach : Grünes Licht für die Grünfläche

Welschbach Im Welschbacher Ortsrat ging es zudem um den Entwurf des Haushaltsplanes. Schwerpunkt: Investitionen in die Welschbachhalle.

Die Mitglieder des Welschbacher Ortsrates stimmten in der jüngsten Sitzungen der Pflege einer innerörtlichen Grünfläche mit Schwerpunkt Insektenschutz am Ortseingang von Stennweiler kommend zu. Die Fläche beträgt 3300 Quadratmeter. Vor der Abstimmung erläuterte Christiane Nagel vom Fachbereich Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung der Gemeindeverwaltung den Hintergrund des Handlungskonzeptes.

Ortsvorsteher Christian Petry (SPD) informierte die Mitglieder des Ortsrates zudem über den Stand der Ausschreibung bezüglich der Verkehrsberuhigungen am Ortsein- und Ortsausgang. Die CDU-Fraktion hatte hierzu einen entsprechenden Antrag gestellt. „Positiv ist, dass es in diesem Jahr endlich umgesetzt werden soll“, berichtete der Ortsvorsteher. Kritik übten allerdings beide im Ortsrat vertretenen Fraktionen an der langwierigen Verfahrensdauer von nunmehr sechs Jahren. „Es gab immer wieder neue Hindernisgründe“, bedauerten die Welschbacher Kommunalvertreter. Es liege aber jetzt eine feste Zusage vor, dass die Planungsaufträge erteilt wären, so Petry. Den Vernehmen nach soll jetzt noch eine Verkehrszählung stattfinden. Dennoch: „Das alles führt zu großem Unmut“, fasste Petry zusammen.