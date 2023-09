Ortsrat Wellesweiler Der Dorf-Treff Tante Sonja in Wellesweiler nimmt Form an

Spätestens im kommenden Frühjahr soll der neue Dorf-Treff in Wellesweiler von der Bevölkerung genutzt werden können. Das kündigte Joachim Becker von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Wellesweiler Vereine an, als er am Mittwoch den Ortsrat über den Stand der Dinge bei dem Vorhaben informierte. Neben Ortsvorsteher Dieter Steinmaier (SPD) und Doris Kiefer, der Stabsstellenleiterin für Demoskopie und Dorfentwicklung im Neunkircher Rathaus, ist Becker einer der Macher des Projekts.