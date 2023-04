Ortsrat Wellesweiler Ortsrat Wellesweiler war zu Besuch in der Kita

Die Deutsche Glasfaser GmbH will in Wellesweiler mit entsprechender Technik die Voraussetzungen für einen schnelleren Internetzugang schaffen. Die Vorgehensweise, die Vorteile von Glasfaser gegenüber den vorhandenen Kupferleitungen sowie Vertrags- und Tarifdetails erläuterte am vergangenen Mittwoch ein Unternehmensvertreter dem Ortsrat.