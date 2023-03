Ortsrat Wellesweiler Das meiste Geld fließt in die Turnhalle

Insgesamt stehen in Wellesweiler 2,7 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. 1,3 Millionen sind als neue Ansätze im Etat eingestellt und 1,4 Millionen Euro sind noch als Reste aus den Vorjahren vorhanden. 651 000 Euro und weitere 300 000 Euro in Form von Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind für Baumaßnahmen in und an der Grundschule vorgesehen. Was dort im Einzelnen passieren soll, erklärte Salvatore Radio, der Leiter der Hochbauabteilung im Stadtbauamt. Er wies auf umfangreiche Elektro- und Malerarbeiten hin, erwähnte den Digitalpakt und eine neue Schließanlage, das meiste Geld fließt jedoch in die Sanierung der Schulturnhalle für Arbeiten, die dieses Jahr dort vorgesehen sind. Entgegen ursprünglicher Planungen werde die Turnhalle aber nicht abgerissen und neu gebaut, sondern von Grund auf saniert. Das habe hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, erklärte der Hochbau-Chef, weil bei einem Abriss weniger Fördergelder fließen. „Es wird am Ende nur der Rohbau stehen bleiben“, erklärte Radio auf entsprechende Frage von CDU-Sprecher Axel Birtel. Dazu soll in diesem Jahr noch die Planung erstellt werden, kündigte der Bauamtsmitarbeiter an, „und wir hoffen, dass wir 2023 auch noch mit den Arbeiten beginnen können“.