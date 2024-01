Ortsrat Wellesweiler Würdigung für Dieter Steinmaier

Es war sehr still in der Awo-Begegnungsstätte und dort, wo er immer saß, brannte auf dem Tisch eine weiße Kerze. Es war am Mittwoch die erste Sitzung des Ortsrates Wellesweiler nach dem plötzlichen Tod von Ortsvorsteher Dieter Steinmaier an Weihnachten. Mit einer Schweigeminute gedachten zu Beginn alle Anwesenden des Verstorbenen, danach würdigte die stellvertretende Ortsvorsteherin Jutta Bell (SPD) in wenigen Worten die Verdienste des Verstorbenen.