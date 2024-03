Ortsrat Wellesweiler Ortsrat Wellesweiler ehrt Dieter Steinmaier

Es war eine emotionale, und wohl auch deshalb eine einvernehmliche Entscheidung. Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Ortsrat Wellesweiler am Mittwoch in seiner Sitzung in der Awo-Begegnungsstätte einstimmig beschlossen, den Platz vor dem Kothenbrunnen in der Ortsmitte nach dem langjährigen Ortsvorsteher Dieter Steinmaier zu benennen. Der SPD-Politiker war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 75 Jahren unerwartet verstorben. Mit der Namensgebung solle „die Lebensleistung von Dieter Steinmaier, insbesondere für seinen Heimatort Wellesweiler“ gewürdigt werden, wird vom Ortsrat und der Stadtverwaltung als Begründung angeführt. Steinmaier habe sich „Zeit seines Lebens für die Anliegen und Bedürfnisse seiner Mitbürger mit Sachverstand, Menschlichkeit, Können und Elan“ eingesetzt, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter.