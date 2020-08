Neunkirchen : FVN-Sportplatz ist Favorit für Grundschul-Standort

Neunkirchen Stadtplaner Jörg Lauer spricht im Ortsrat Neunkirchen über die Pläne für den Neubau an der Fernstraße.

Was schon länger als offenes Geheimnis gehandelt wurde, wird jetzt offenkundig. Auf dem städtischen Sportplatz an der Fernstraße soll eine neue Grundschule gebaut werden. Zumindest wird der Bereich der ehemaligen Kreissporthalle und des benachbarten Sportplatzes im Amt für Stadtplanung und -entwicklung als geeigneter Standort favorisiert. Stadtplaner Jörg Lauer erläuterte am Donnerstag in der Sitzung des Ortsrates Neunkirchen den Sachverhalt. Aufgrund steigender Schülerzahlen, so sagte der stellvertretende Amtsleiter, sieht das Amt für Bildung und Sport im Rathaus die Notwendigkeit für den Bau einer vierten Grundschule im Innenstadtbereich. Deshalb wurden bereits im vergangenen November Untersuchungen nach einer geeigneten Fläche eingeleitet, „allerdings ohne Beschluss“. Fünf Standortvarianten standen zur Auswahl, die nach verschiedenen Kriterien wie Größe, geografische Lage, Erschließungsmöglichkeiten oder Nachhaltigkeit bewertet wurden. Sowohl die ehemalige Rollschuhbahn in der Schlossstraße als auch ein Bereich auf dem Gelände der ehemaligen Schlossbrauerei, eine Fläche im Altseiterstal und der Eisweiher kamen „aus planerischer Sicht“ nicht in Betracht, erklärte der Stadtplaner. Übrig blieb der Bereich an der Fernstraße, „und der kann nach Einschätzung des Gutachters mit vertretbarem Aufwand für eine Bebauung genutzt werden.“