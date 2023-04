Ortsrat Furpach Ludwigsthal Kohlhof Sicherheit und Feuerwehr im Blickpunkt in Furpach

Furpach · Gemeinhin sind Entscheidungen über Änderungen von Bebauungsplänen in den politischen Gremien eine Formsache und werden zumeist einstimmig oder mit großer Mehrheit durchgewinkt. Der Ortsrat Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal hat am Montag klar gemacht, dass das nicht in jedem Fall so sein muss und hat die geplante Änderung des Bebauungsplans Karcherstraße mit 11:0 Stimmen abgelehnt.

27.04.2023, 17:32 Uhr

Auf dem Arno-Spengler-Platz in Furpach wird kräftig gebaggert. Foto: Jennifer Klein Foto: Jennifer Klein

Von Heinz Bier

Zuvor hatten die beiden Stadtplaner Jörg Lauer und Alexander Knoll den Sachverhalt erläutert. Demnach soll mit der vorgesehenen Änderung eine öffentliche Grundstücksfläche in einer Größe von 350 Quadratmetern in eine private Fläche umgewidmet und eine Verpachtung zur privaten Nutzung angestrebt werden. Damit könne auch „eine Reduktion des Pflegeaufwands“ erreicht werden, heißt es in der Sitzungsvorlage, und „um diese Situation bauplanungsrechtlich zu fassen, soll der Bebauungsplan geändert werden“, erklärten die beiden Mitarbeiter der Abteilung für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Vermessung.