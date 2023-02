KG Rote Funken Neunkirchen : Orden, Eulen und Hackschnittchen

Ehrungen bei der KG Rote Funkeen Neunkirchen. „Ladies in Red“ von links: Christine Schu, Ines May und Heidi Ruffing. Foto: Eva-Maria Forster

Neunkirchen Die KG Rote Funken konnte endlich wieder nach zwei Jahren ihren Ordensempfang in gewohnter Weise durchführen. In der herrlich dekorierten Funkennarrhalla begrüßte Präsident Jörg Ruf zahlreiche geladene Gäste, darunter das Prinzenpaar Prinz Markus IV. und Prinzessin Diana I., den NKA-Präsidenten Karl Albert, sowie den Beigeordneten Thomas Hans.

In die Ordensverleihung an viele Freunde und Gönner der Funken, wie Vertreter der NKA-Brudervereine und Senatoren, reihten sich einige besondere Ehrungen ein. So erhielten Nicole Schneider und Nicole Herrmann den „Eulenorden an silberner Kette“ für besondere Verdienste, überreicht durch den NKA-Präsidenten Karl Albert.