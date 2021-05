Online-Konzert : „Eine Lichtgestalt im Meer der Songschreiber“

Christina Lux steht für großartige Musik, kluge philosophisch-poetische Beobachtungen und wache, klare Bilder in ihren Texten, schwärmt die Neunkircher Kulturgesellschaft. Lux gibt am Montag mit Oliver George im Rahmen der Reihe „Monday Streaming“ ein Online-Konzert. Foto: Anne de Wolff

Neunkirchen Die Sängerin Christina Lux und ihr langjähriger Wegbegleiter Oliver George treten am Montag in der Reihe „Monday Streaming“ der Neunkircher Kulturgesellschaft online auf. Ein besonderer Abend wird versprochen.

Christina Lux steht für großartige Musik, kluge philosophisch-poetische Beobachtungen und wache, klare Bilder in ihren Texten, teilt die Kulturgesellschaft mit. Ihre warme, nahegehende Stimme mache die durchlässig arrangierten Songs zu Momentaufnahmen in einer Zeit, in der Innehalten immer seltener wird. Lux’ Musik sei „leuchtender Songwriter Folk-Pop, mit unerwarteten Akkordwechseln und viel Raum für Atmosphäre.“

Lux sei „eine Lichtgestalt im Meer der Songschreiber“, so die Kulturgesellschaft weiter. Sie mache keinen Hehl aus einer klaren Haltung in ihrer Musik und ihren Ansagen. Farbe bekennen gehört für sie zum Künstler sein dazu. „Musik ist eine Möglichkeit, Dinge hörbar zu machen. Sie ordnet und blickt hinter Kulissen. Sie ist Werkzeug und Sprachrohr. Sie lotet Untiefen und Höhenflüge aus. „Ich bin eine, die sucht. Danach, sich absolut nichts mehr vorzumachen. Deshalb schreibe ich. Um mir selbst Gegenüber so ehrlich zu werden, dass ich niemandem etwas vormachen muss“, wird Lux in einer Pressemitteilung zitiert.