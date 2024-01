One Billion Rising in Neunkirchen Tanzflashmob im Saarpark-Center

Info

One Billion Rising: An dem Aktionstag soll ein Zeichen gesetzt werden gegen Gewalt an Frauen und für Gleichstellung. „One Billion Rising“ steht für „Eine Milliarde erhebt sich“, eine Kampagne, die weltweit zu Streiks und Protestkundgebungen aufruft. Die Veranstaltungen finden in über 200 Ländern statt, vor allem in Asien und Afrika. Die „Milliarde“ steht für die statistische Aussage der UN, dass ein Drittel aller Frauen und Mädchen in ihrem Leben Opfer von Gewalt werden. Ins Leben gerufen wurde die Bewegung „One Billion Rising“ im September 2012 von der Künstlerin und Feministin Eve Ensler in New York. Rot und Pink sind die Farben der Kampagne.