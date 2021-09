Oldtimerrallye Saar-Lor-Lux Classique vom 3. bis 5. September : Mit Jaguar und Triumph durch die Großregion

70 Anmeldungen aus vier Ländern Europas und 450 Kilometer durch die Großregion: die Oldtimerrallye Saar-Lor-Lux Classique wird am Wochenende wieder zahlreiche Schaulustige anziehen. Hier ein Foto von einem Aero 500, Baujahr 1931, der 2015 bei der Rallye mitfuhr. Foto: rup/D-66787 Wadgassen H:0172 7172400

Neunkirchen Für Liebhaber alter Autos ist es alle Jahre wieder ein Muss: die Oldtimer-Rally Saar-Lor-Lux Classique. Ab Freitag treffen sich dazu Fahrer von Austin Healeys, Porsche oder MG in Neunkirchen. Auf die Teilnehmer warten allerdings auch Neuerungen.

Die Oldtimer rollen wieder durch das Saarland, die Pfalz und Lothringen. Die „Internationale Classic Saar-Lor-Lux European Historic Rally, Int. Saar-Lor-Lux Classique“ startet am 3. September und läuft bis 5. September 2021 – und zwar mit einigen Neuerungen in ihre 22. Ausgabe. Start- und Zielort zu der Tour durch die Region ist Neunkirchen.

Laut dem Veranstalter liegen rund 70 Anmeldungen aus vier Ländern Europas vor: „Mit ungefähr 450 Gesamtkilometern, dem neuen Start- und Zielort sowie einigen Neuigkeiten im sportlichen und zeitlichen Ablauf schlagen wir damit seit der Erstausgabe 1998 ein weiteres Kapitel unserer beliebten Oldtimerausfahrt auf“, erklärt sich der Veranstalter Wolfgang Heinz. Das Interesse sei trotz der weltweiten Pandemie-Bedingungen sehr groß. Die Teilnehmer stammen aus ganz Deutschland sowie der Schweiz, Belgien und Luxemburg.

Dies wirke sich wegen der insgesamt tausenden von Übernachtungen seit dem Beginn der Veranataltungsreihe auch positiv auf den Tourismus aus: „Das sind Freunde des Oldtimersports, die den familiären Charakter rund um unser Team schätzen, gerne ins Saarland kommen und einfach mal die Großregion erkunden wollen“, so Wolfgang Heinz. Es gebe aber ebenso ehrgeizige Teams, die gefordert werden wollen. Austin Healey, Jaguar, Mercedes Benz, Porsche, Alfa Romeo, Triumph sowie MG, Bristol, Opel und Singer seien nur einige der Fahrzeugmarken, die sich in den vergangenen Monaten im Rennbüro in Losheim am See angemeldet haben.

Der Neunkircher Stummplatz mit seiner Außengastronomie und ein direkt daran angrenzendes Hotel werden Mittelpunkt der zweitägigen Ausfahrt sein. Zwischen 14 und 17 Uhr erfolgt am Freitag, 3. September, die Dokumenten-Abnahme im „Hotel Holiday Inn Express“ in Neunkirchen. Am Nachmittag starten die Teams ab 15.30 Uhr mit einem Prolog durch den Bliesgau mit 80 Kilometern Streckenlänge. Anschließend werden die Teams und die Besatzungen um 18.30 Uhr von dem Veranstalter Wolfgang Heinz empfangen. Die Teilnehmer erwartet ein kurzes Briefing mit „Come together“ im Erlebnisort Landsweiler-Reden. Hierbei gibt es auch einen Sektempfang.

Am Samstag, 4. September, beginnt die Veranstaltung um 9 Uhr. Der Startschuss fällt um 09.05 Uhr am Stummplatz in der Stadtmitte von Neunkirchen, wo sich auch am Samstagnachmittag ab 17 Uhr der Zieleinlauf der „Saar-Lor-Lux Classique“ befindet. Ein Moderator wird die Tagesetappen umfassend vorstellen. Um 11.30 Uhr erwartet die Teilnehmer eine Mittagspause in Pirmasens-Winzeln. Weiter geht es um 12.45 mit einer Kontrolle am Festplatz Trulben und einer Kaffeepause um 14.30 Uhr am Ferienbahnhof Reichenbach/Dahn.

Am Sonntag, 5. September, wird um 08.01 Uhr ein Re-Start ab dem „Hotel Holiday“ in Neunkirchen durchgeführt. Um 11.30 Uhr gibt es eine Mittagspause am Jägersburger Weiher, bevor gegen 14 Uhr die Zielankunft im „Hofgut Menschenhaus“ Neunkirchen erfolgt.

Und es gibt 2021 eine weitere Neuerung: „Wegen der Verlagerung der Veranstaltung in Richtung Ost Saar, Pfälzer Wald und den Bliesgau konnten wir neue Strecken konzipieren“, so Wolfgang Heinz. Auch interessante Ortsdurchfahrten, wie der Paradeplatz Blieskastel, der Festplatz Trulben und der Herzogplatz Zweibrücken stehen im Bordbuch der Teams. Und Kilian Heinz, der sportliche Leiter der Veranstaltung, ergänzt: „Strecken in der Vorderpfalz sowie in Lothringen warten auf neue, aber auch langjährige Teilnehmer.“

In den Wertungen „Experten, Sport und Touring“ warten auch wieder Saar-Lor-Lux-Aufgabenstellungen auf die Teams. Auf der Fahrtstrecke werden an beiden Tagen zahlreiche Sollzeitprüfungen, Kartenleseaufgaben und Tests für die Teilnehmer durchgeführt. Die Bordbücher und die jeweiligen Aufgabenstellungen werden erst kurz vor dem Start ausgehändigt. Den Abschluss der Etappen bildet an beiden Tagen neben dem gemeinsamen Essen in geselliger Runde eine Siegerehrung am Sonntagnachmittag.

Ebenfalls bereits geplant wird von dem Veranstalter die zweite Ausgabe des Historischen Flugplatzrennens für Motoräder, Seitenwagen, Formelfahrzeuge, Rennwagen sowie Oldtimer und Youngtimer am 25. und 26. September in Zweibrücken. „Diese Veranstaltung ist einzigartig in Deutschland und hatte bereits bei der Premiere im Vorjahr rund 250 Teilnehmer in der Pfalz vorzuweisen“, so Wolfgang Heinz. Eine erste Nennungsliste sowie weitere Details gibt es unter flugplatzrennen.com.