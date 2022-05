Experteninterview über Mediensucht : „Wir warten auf die Welle junger Mädchen“

Neunkirchen Holger Feindel ist Oberarzt an der Klinik Münchwies. Im SZ-Gespräch erklärt er, warum er keine Frauen behandeln muss.

„Ich war so viel online, dass ich nicht mehr wusste, wer ich bin“ : Mediensüchtige in der Klinik in Münchwies – Wenn der Computer wichtiger ist als das Leben

Was machen Ihre Patienten so online?

Feindel Zum überwiegenden Teil sind es Gamer. Früher hatten sie häufig ein Schwerpunktspiel wie „World of Warcraft“, aber inzwischen springen sie eher von Spiel zu Spiel. Es kommen aber auch junge Männer, die Medien konsumieren, streamen oder sich in Chats und beim Surfen verlieren.

Feindel Das fragen wir uns seit Jahrzehnten. Nach aktuellen Studien zum Mediengebrauch unter Jugendlichen sollten junge Mädchen genauso betroffen sein. Wir warten auf die Welle der jungen Mädchen, aber die kommt nicht bei uns in der Klinik an. Von zehn Patienten sind neun männlich. Ich frage mich, wo die Mädchen sind und ob sie das „real life“ einfach besser hinbekommen?

Feindel Es geht darum, den Patienten eine Tagesstruktur zurückzugeben. Sie sollen sich das „real life“ zurückholen und wieder einen aktiven Tag- und Nachtrhythmus leben. Wir leben in einer Welt, wo Abstinenz nicht funktioniert. Deshalb arbeiten wir mit einem Ampelmodul, mit dem die Patienten ihren Medienkonsum kontrollieren sollen. Dabei sind Rot alle Beschäftigungen, die gar nicht gehen. Gelb sind Dinge, bei denen sie aufpassen und sich an selbst entwickelte Regeln halten müssen. Grün ist zum Beispiel Online-Banking oder Recherche für den Beruf – das geht immer. Damit das funktioniert, brauchen sie jedoch eine starke Veränderungsmotivation. Anfang der 2000er sind noch viele Menschen fremd motiviert in die Klinik gekommen. Heute sagen viele von sich aus, dass es so mit der Nutzung nicht weitergehen soll.