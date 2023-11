Obdachlosigkeit in Neunkirchen Niemand muss auf der Straße schlafen

Mit einer langen Liste an Fragen hatte sich Christel Hasmann (Bündnis 90/Die Grünen) an Oberbürgermeister Jörg Aumann gewandt, um in der jüngsten Sitzung des Stadtrates (wir haben berichtet) Näheres zur Situation der obdachlosen beziehungsweise von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen sowie der Menschen in prekären Lebenssituationen zu erfahren, ebenso zur Flüchtlingssituation in der Kreisstadt. Zwar las der OB die Antworten nicht vor – Hasmann hatte darum gebeten, weil sie es als wichtig erachtet – gab aber einen knappen Überblick und reichte die Antworten nach. Bedingt durch hohe Flüchtlingszuweisungen und den damit verbundenen hohen Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten werde es seitens der Kreisstadt immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu akquirieren, heißt es unter anderem.