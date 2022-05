Bus in Neunkirchen : NVG warnt vor falschen Werbe-Vermittlern

Bus in Neunkirchen

Neunkirchen In den letzten Monaten hat ein Unternehmen aus Köln versucht, in der Region Neukirchen, Werbepartner für Busse zu finden und dabei auch erwähnt, es handele sich um Linienbusse der Neunkircher Verkehrsgesellschaft.

Dabei traten die Vermittler auch mit Ortskenntnissen auf und sprachen davon, dass die Werbung auch in Vororten wie Wiebelskirchen, Furpach oder Hangard zu sehen sei, wie die Neunkircher Verkehrsgesellschaft (NVG) mitteilt.

Die NVG GmbH bittet darum, sich bei Fragen der Buswerbung an die NVG GmbH oder an die Werbeagentur mec zu wenden. Weitere betroffene Firmen können sich an die NVG wenden, wie es abschließend heißt.