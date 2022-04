Konzert in Neunkirchen : Ein Festival der keltischen Musik

Neunkirchen Eine musikalische Reise nach Irland bietet die Formation North Atlantic Bridge: Sie gastiert am kommenden Samstag, 9. April, in Neunkirchen.

Ein Folk-Abend mit Acoustic Eidolon, Máire Breatnach und Thomas Loefke steht in der Stummschen Reithalle Neunkirchen an, und zwar am Samstag, 9. April, 20 Uhr. Zu Gast ist die Formation North Atlantic Bridge mit Acoustic Eidolon, Máire Breatnach & Thomas Loefke ab 20 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen.