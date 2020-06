Kostenpflichtiger Inhalt: Rathausöffnungen : Normalität in Rathäusern noch weit entfernt

Ins Rathaus Neunkirchen kommen Besucher derzeit nur, wenn sie einen Termin vereinbart haben. Foto: Marc Prams

Kreis Neunkirchen Ein Gang aufs Amt ohne vorherige Anmeldung ist im Kreis Neunkirchen fast nirgends möglich. Die Ausnahme bildet Spiesen-Elversberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier

Schwimmbäder öffnen, in den Kindertagesstätten ist ein eingeschränkter Regelbetrieb gestartet und Gastronomiebetriebe dürfen länger geöffnet bleiben. Doch wie sieht es in den Rathäusern der sieben Kreiskommunen aus? Gibt es auch dort Lockerungen und ist für die Besucher wieder ein ungehinderter Zugang möglich? Die SZ hat sich umgehört.

Mehrheitlich gelten in den Verwaltungsgebäuden demnach weiterhin konsequente Regularien und Besuche sind zumeist nur nach vorheriger telefonischer Absprache möglich. Lediglich in Spiesen-Elversberg ist „das Rathaus ganz normal geöffnet, aber viele Leute melden sich bei uns ohnehin vorher telefonisch an“, erklärt Heidi Davidshöfer vom Amt für allgemeine Verwaltung. Seit vergangener Woche bietet die Gemeindeverwaltung auch wieder längere Öffnungszeiten am Donnerstag an und auch der Service mit einer Öffnung des Rathauses am ersten Samstag im Monat wird wieder angeboten. Alles jedoch nur unter Beachtung der geltenden Vorschriften.

Im Neunkircher Rathaus geht ohne Terminvereinbarung gar nichts. „Besucher können das Rathaus nicht so ohne weiteres betreten“, macht Brigitte Neufang-Hartmuth von der Stadtpressestelle klar. Die zuständigen Sachbearbeiter gewährleisten den Ein-und Auslass und holen die betreffende Person an der Eingangspforte ab. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und in Büros mit Publikumsverkehr wurden darüber hinaus Spuckschutzscheiben montiert. „Diese Regelungen haben sich bewährt. Sie dienen dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie mindern das Ansteckungsrisiko derjenigen, die im Rathaus etwas zu erledigen haben“, erklärt Bürgermeisterin Lisa Hensler.

Gleiches gilt bei der Stadt Ottweiler. „Unsere Dienststellen sind für den Publikumsverkehr weiterhin zu“, bestätigt Hauptamtsleiter Sascha Veith. Auch bei der Ottweiler Stadtverwaltung brauchen alle Besucher deshalb einen Termin, wenn sie im Rathaus etwas zu erledigen haben, „und es besteht unbedingte Maskenpflicht“, macht Veith klar. Die gleiche Situation liegt in Schiffweiler vor. Auch dort ist das Rathaus für den Publikumsverkehr weiter geschlossen und alle Besucher brauchen vorab einen Termin. „Und davon wird reger Gebrauch gemacht“, sagt Julia Klein im Vorzimmer des Bürgermeisters.

Auch bei der Gemeinde Illingen sind derzeit alle Dienststellen für den Publikumsverkehr geschlossen und Besuche im Rathaus oder Bürgerbüro nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Hierzu verweist die Gemeinde auf ihrer Internetseite auf das Bürgertelefon.

In Merchweiler bleiben beide Verwaltungsgebäude in der Ortsteilen Merchweiler und Wemmetsweiler „bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen“. Persönliche Vorsprachen sind ebenfalls nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich, teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. Die Verwaltung weist darauf hin, dass diese Regelung auch für den gemeinsamen Standesamtsbezirk gilt.