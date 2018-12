später lesen Niklaus kommt Vom Momentum ins Saarparkcenter Teilen

(red) Die Kirchengemeinde St. Marien und das Momentum an der Neunkircher Bliespromenade laden am Vorabend zum Nikolausfest zur Nikolausfeier ein. Die Kindergartenkinder aus Herz Jesu erwarten den Bischof aus Myra am Mittwoch, 5. Dezember, um 16.30 Uhr vor dem Momentum.