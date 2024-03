Fußball-Saarlandliga Die Hertha beendet Elversbergs Serie

„Noch ja“, antwortete Michael Petry, Trainer des Fußball-Saarlandligisten FC Hertha Wiesbach, am Samstag nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg bei der SV Elversberg II auf die Frage, ob er sich weiterhin nicht zu den Geschehnissen in Köllerbach äußern wolle. Am vergangenen Mittwoch nach dem 4:0-Sieg der Hertha bei den SF Köllerbach soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Petry und Köllerbachs Trainer Mergim Kuqi gekommen sein. In deren Verlauf soll Petry seinem Gegenüber eine Ohrfeige gegeben haben – und Kuqi dem Wiesbacher Trainer eine Kopfnuss. Beide erstatteten Anzeige. Auf SZ-Nachfrage wollten sich weder Kuqi noch Petry am Tag danach dazu äußern (wir berichteten).