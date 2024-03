„Ich bin zurück“ So begeisterte Nicole ihr Publikum beim Finale ihrer Comeback-Tour in der Neunkircher Gebläsehalle

Stärker denn je präsentierte sich Schlagersängerin Nicole, nach schwerer überstandener Krebserkrankung, am Samstagabend einem begeisterten Publikum in der Gebläsehalle in Neunkirchen. Energie, Spontanität und Lebensfreude strahlte die sympathische Sängerin bereits ab der ersten Minute ihres rund zweistündigen Programms auf ihrer „Ich bin zurück“-Tour aus und fesselte die Besucher mit einem Mix von Liedern ihres mittlerweile über 40-jährigen musikalischen Erfolges.