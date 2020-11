Marienkrankenhaus : Marienhaus Kliniken: Neue Pflegedirektorin

Neunkirchen/Ottweiler (red) Raimund Westrich, bisheriger Pflegedirektor der Marienhaus Kliniken im Verbund Saar-Ost ist in den Ruhestand gegangen.

Wenn er „entspannt und hoffnungsfroh“ diese neue Lebensphase beginnt, mag das auch damit zusammenhängen, dass er die Pflege in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen, der Marienhausklinik Ottweiler und dem Marienkrankenhaus in St. Wendel bei seiner Nachfolgerin Nicole Busch in guten Händen weiß, heißt es in einer Mitteilung der Marienhaus GmbH. Sie sei die richtige Wahl, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie den Verbund kennt und damit für Kontinuität steht, betont Westrich.