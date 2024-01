Saarländischer Schwimmsport-Nachwuchs Wasserratte Lotti träumt von Olympia

Die Albert-Wagner-Schwimmhalle am Sportcampus Saar (zuvor Hermann-Neuberger-Sportschule) ist fast so etwas wie ihr zweites Wohnzimmer. Sechs Mal pro Woche ist Lieselotte Eiden vor Ort, trainiert täglich drei Stunden lang im Schwimmbecken und im Kraftraum. Es ist ein straffes Pensum, das die Zwölfjährige aus Neunkirchen bereits absolviert – doch „Lotti“, die sich selbst als „echte Wasserratte“ bezeichnet, nimmt das gerne in Kauf: „Eigentlich wird es mir nie zu viel. Ich bin immer motiviert, das Training macht mir generell Spaß – und es ist auch schön mit meinen vielen Freunden hier“, sagt die Schülerin, die nun mitten im Schuljahr auf das Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasium wechselt. Am 16. Januar hat sie dort ihren ersten Schultag, an einer Eliteschule des Sports. „Ich bin sehr aufgeregt“, räumt die Siebtklässlerin ein – und erläutert die Entscheidung: „Dort wird sehr viel Wert auf Sport gelegt, daher haben meine Eltern und ich uns diesen Schritt überlegt und uns dafür entschieden.“