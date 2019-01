Gut beschäftigt war die Neunkircher Feuerwehr an Silvester. Die Löschbezirke Innenstadt und Wiebelskirchen mussten gleich vier Mal zu Brandalarmen ausrücken, die allerdings glimpflich ausgingen. Drei Mal brannten Feuerwerksreste am Straßenrand und in einem Fall hatte ein verirrter Feuerwerkskörper ein Loch in ein Wintergartendach gebrannt. Das teilt die Wehr mit.

Das rund um Mitternacht einsetzende Feuerwerk in der Kreisstadt konnten die Feuerwehrleute noch in Ruhe genießen, bevor sie um 0.36 Uhr zum ersten Einsatz für das junge Jahr 2019 gerufen wurden. Aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wiebelskirchen rückten Feuerwehrfahrzeuge in Richtung Wilhelmstraße aus. Ein als Wintergarten ausgebauter Balkon hatte dort der Alarmmeldung zu Folge Feuer gefangen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Anwohner den kleinen Brand durch den beherzten Griff zum Wassereimer selbst gelöscht. Keine halbe Stunde später wurden die Feuerwehrangehörigen aus der Innenstadt in die Hermannstraße gerufen wegen brennender Feuerwerksreste. Schon in der Spieser Straße fand die Heimfahrt ihr vorläufiges Ende, wiederum wegen brennender Feuerwerksreste. Nur Minuten später ging es in die Lindenallee. Auch dort brannten Feuerwerksreste.

Gleich mehrere Sachbeschädigungen meldete die Neunkircher Polizei noch vor der Silvesternacht. So haben Unbekannte am Freitagabend, 28. Dezember, zwischen 19.13 und 19.43 Uhr die Seitenscheibe eines Mazda eingeschlagen. Das Auto parkte in der Wiebelskircher Kopernikusstraße. In der Nacht zum Samstag wurde an einem geparkten Toyota Yaris der Außenspiegel beschädigt. Diesmal im Malvenweg in Wellesweiler.

In Spiesen-Elversberg musste am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr eine Wohnungstür leiden in der Dr.-Trittelvitz-Straße in Elversberg. Dort schlug ein 25-Jähriger mehrere Glaselemente einer Wohnungstür ein. Hintergrund: Eine 61 Jahre alte Mieterin hatte sich über Lärm durch den 25-Jährigen Hausmitbewohner beschwert. Das nervte den Mann so sehr, dass er die Tür einschlug. Da er sich beim Einschlagen der Scheiben selbst an der Hand verletzte, musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Er hatte zwei Promille.

Am Samstagvormittag stellte die Polizei fest, dass am Furpacher Weiher ein Absperrbanner zerrissen war. Das Banner war über einen Waldweg gespannt, der aus Sicherheitsgründen aufgrund von Waldarbeiten gesperrt war. Weiter wurde das Metallgestell einer Tafel mit dem Ortsplan von Furpach beschädigt.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Telefon (0 68 21) 20 30.