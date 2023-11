Spielgemeinschaft geplant Neunkircher Orchester machen gemeinsame Sache

Neunkirchen · Was wird, wenn uns der Nachwuchs ausgeht? Mit diesem existenziellen Problem müssen sich inzwischen fast alle Vereine auseinandersetzten. Musikvereine bilden da keine Ausnahme. Was wiederum Frank Lemmes, Vorsitzender des Kulturvereins in Neunkirchen, und seine Vorstandskollegen dazu bewog, die vier Musikvereine der Stadt Neunkirchen an einen Tisch zu bringen.

12.11.2023 , 13:40 Uhr

Probe des Projektorchesters in der Ostertalhalle/Hangard Foto: Frank Lemmes

Von Anja Kernig

Laut Statuten unterstützt der Kulturverein die Aktivitäten der ihm angeschlossenen Vereine unter anderem durch finanzielle Förderung von Veranstaltungen oder Projekten. Des Weiteren ist er bestrebt, sich für die Entwicklung der Neunkircher kulturtreibenden Vereine einzusetzen und ihre Zusammenarbeit unter Wahrung der Selbstständigkeit zu fördern. „Konkret treibt uns vor allem die Sorge um, dass der Bestand der Orchester in Neunkirchen mittelfristig gefährdet sein könnte“, so Lemmes. Im Frühjahr lud man deshalb die Vorstände zu einem Gespräch. Drei der vier Vereine folgten der Einladung. Mitte Mai traf man sich in den Räumen der Kulturgesellschaft zu einem ersten Ideenaustausch.