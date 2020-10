Hallenbad : Frühbadezeit in der Neunkircher „Die Lakai“

Neunkirchen Das Neunkircher Kombibad „Die Lakai“ teilt in einer Pressenotiz mit, dass in den Herbstferien, also von diesem Montag bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober, auch dienstags und donnerstags die Frühbadezeit von 8 bis 11 Uhr als Familienbad zur Verfügung steht.

