Kultur in Neunkirchen im April Neues von Michael, Laith und Elvis

„Elvis - Das Musical“ setzt dem King ein Denkmal: am Samstag, 13. April, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle: Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Das Musical ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone. Grahame Patrick schlüpft in die Rolle des „King“. Und natürlich werden alle Hits live interpretiert: Von „Love Me Tender“ über „Jailhouse Rock“ bis hin zu „Suspicious Minds“, aber auch Gospel-Songs wie „Why me, Lord?“