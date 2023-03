Neunkircher Frühling Frühlingserwachen in der Neunkircher City

Neunkirchen · Am kommenden Sonntag, 2. April, ist was los in der Stadt: Der Neunkircher Frühling lockt mit verkaufsoffenem Sonntag und buntem Programm.

28.03.2023, 09:52 Uhr

An diesem Sonntag locken der Neunkircher Frühling mit vielen Attraktionen, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, in die Neunkircher City. Die Veranstalter hoffen auf eine gute Resonanz wie auf unserem Archivfoto aus dem Jahre 2014. Foto: Stadt Neunkirchen

Wenn die Sonne lacht, die Pflanzen austreiben und die Frühlingswärme die Menschen auf die neue Jahreszeit vorbereitet, startet traditionell auch der erste verkaufsoffene Sonntag in der zweitgrößten Stadt des Saarlandes: der Neunkircher Frühling. Die Kreisstadt Neunkirchen lädt am 2. April mit ihren Händlern und Gastronomen zum Neunkircher Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag, teilt die Stadtverwaltung mit.