Verkaufsoffener Sonntag in Neunkirchen Rock ‘n‘ Roll auf dem Stummplatz

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 24. März haben die Geschäfte des Saarpark-Centers von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die jüngsten Besucher des Centers erwartet ein abwechslungsreiches Programm: 24. März (Verkaufsoffener Sonntag) Plätzchen backen 13 bis 16 Uhr Live Band No Matter What 14 bis 17 Uhr; 28. März Kinderschminken 13 bis 18 Uhr / Maskottchen Sammy verteilt kleine Überraschungen; 30. März Maskottchen Sammy verteilt Osterhasen.