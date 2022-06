Günter-Rohrbach-Filmpreis : Dieses Jahr wird der Filmpreis aufgehübscht

Der Stiftungsrats-vorsitzender Jürgen Fried und Produzent Günter Rohrbach im November 2018 in der Städtischen Galerie anlässlich der Ausstellungseröffnung über Rohrbachs Lebenswerk zu dessen 90. Geburtstag. Foto: Nk/NK

Neunkirchen Die Ausschreibungsphase ist angelaufen. Am Freitag, 4. November, wird in Neunkirchen zum zwölften Mal der Günter-Rohrbach-Filmpreis verliehen. Das Meiste bleibt, wie es war. Aber der Stiftungsrat-Vorsitzender Jürgen Fried kündigt auch einige Änderungen an.