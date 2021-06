Konzerte : Mal Jazz, mal Folk, mal Mandowar

Foto: STEPHAN KLEMENT Foto: STEPHAN KLEMENT

Neunkirchen Mit zwölf Open-Air-Konzerten an der Stummschen Reithalle gibt die Neunkircher Kulturgesellschaft nach langer Pause wieder Gas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Vom 25. Juni bis zum 25. Juli präsentiert die Neunkircher Kulturgesellschaft zwölf Open-Air-Konzerte an der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Das Programm bietet jede Menge musikalische Abwechslung und beinhaltet eine bunte Mischung aus lokalen Musikern wie Helmut Eisel & JEM, nationalen Acts wie Mandowar bis hin zum niederländischen Singer/Songwriter Tim Vantol und dem Schweizer Indie-Pop-Duo Steiner & Madlaina. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr und finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen statt. Bei schlechtem Wetter besteht die Möglichkeit, die Konzerte in die Neue Gebläsehalle zu verlegen.

25. Juni: Helmut Eisel & JEM

Der renommierte Klezmerklarinettist Helmut Eisel vermittelt mit seiner „Sprechenden Klarinette“ gutgelaunt zwischen den Stilen und Kulturen. Mit seiner Kultformation, dem Trio Helmut Eisel & JEM, zusammen mit Michael Marx (Gitarre, Gesang) und Stefan Engelmann (Kontrabass), lädt der Klarinettist zur „KlezFiesta“ mit vom iberischen Kulturkreis inspirierter Musik, Klezmer-Traditionals und neuen, gut gelaunte Eigenkompositionen.

26. Juni: Andreas Kümmert Duo

Andreas Kümmert, 2013 Gewinner der Castingshow „The Voice Of Germany”, hat seit einigen Jahren seine Geschicke komplett selbst in die Hand genommen und kann sich auf seinem eigenen Label künstlerisch voll und ganz verwirklichen.

27. Juni: Amby‘s Just4

Amby´s Just4 - das sind Amby Schillo (Schlagzeug, Gesang), Rolf Siefert (Gitarre, Gesang), Stefan Engelmann (Bass) und Martin Preiser (Keyboards, Gesang), die ihre langjährigen Erfahrungen in den verschiedensten Stilrichtungen zu einem gemeinsamen Projekt verschmelzen.

2. Juli: EG Blues Band & Vineyard Blues Duo

Die hochkarätig besetzte EG Blues Band mit Laura Maas (Gesang), Stefan Engelmann (Bass) Stephan Brandt (Schlagzeug) und Eddie Gimler (Gitarre) interpretiert kernigen Blues, „Funky Rhythm Songs“, und einiges aus der Soul-Ära. Im Programm stehen Songs von Marvin Gaye, Joss Stone, Janis Joplin oder Prince. The Vineyard Blues Duo ist die kreative Zusammenarbeit zweier bekannter Bluesveteranen: Martin „Magman“ Müller und Gernot „Junior“ Scheerer.

3. Juli: Mandowar

Nur mit Mandoline, Gitarre und Ukulelen-Bass interpretieren Mandowar große Rock- und Metalsongs. Klassiker wie AC/DCs „Hells Bells“, Metallicas „Enter Sandman“ oder Alice Coopers „Poison“ wirken in den Mandowar-Versionen erstaunlich frisch. Aus Metal wird Polka, aus Rock wird Country. Natürlich fehlen auch Manowar-Hits nicht im Programm der Band. Ihre Version von „Warriors of the World“ wurde bei Spotify über vier Millionen Mal gehört. Das Trio aus Wetzlar spielte schon beim Wacken-Open-Air aber auch in kleinen Kneipen.

4. Juli: Lieder der Poesie

Amby Schillo, Nino Deda und Michael Marx präsentieren einen Querschnitt durch ihre drei CDs mit Vertonungen großer Poesie. Eichendorff, Ringelnatz, Tucholsky, Rilke, Goethe oder Heine: da ist jedes Wort Klang und Musik.

16. Juli: NuBreeze Project

Das NuBreeze Project ist eine Zusammenkunft aus Künstlern verschiedener Kulturen, Generationen und musikalischer Einflüsse mit einem schöpferischen Ziel: etwas Neues zu kreieren. Die Musik beschreiben sie als Hip-Hop Fusion. Fundament dafür sind prägnante fette Beats und Grooves der Hip-Hop-Kultur, die mit unterschiedlichen musikalischen Einflüssen kombiniert werden. Eine neue Musik, die Beats mit Songwriting verknüpft – in der Tradition von Prince, Miles Davis und James Brown.

17. Juli: Schreng Schreng & La La, Gregor McEwan und Thrill Of Joy

Schreng Schreng & La La: Was soll man schon hinter so einem, mit Verlaub, bescheuerten Namen erwarten, wenn nicht zwei Musiker, die nichts und niemanden so richtig ernst nehmen - schon gar nicht sich selbst. Lasse Paulus und Jörkk Mechenbier (Love A, Trixsi) schreiben einfache, ehrliche, authentische Songs, die manchmal traurig, manchmal sozialkritisch und manchmal wie ein vertonter Schildbürgerstreich klingen. Im Frühjahr sind sie mit ihrem dritten Album „Projekt 82“ sogar auf Platz 58 der deutschen Albumcharts gelandet. Mit am Start sind der Singer/Songwriter Gregor McEwan und das Akustik-Duo Thrill Of Joy.

18. Juli: MyFunkySouls

MyFunkySouls bieten eine Melange aus Funk, Soul, Pop und Jazz. Die exzellent besetzte Band mit Nina Links und Armindo Ribeiro am Gesang, Jean-Marc Robin an den Drums, Gernot Kögel am Bass und Ro Gebhardt an der Gitarre garantiert die Umsetzung Groove betonter, tanzbarer aber auch balladesker Pop-Songs der letzten Jahrzehnte sowie pfiffiger Eigenkompositionen.

23. Juli: Daniel Benyamin und Citizen Tim

Egal ob solo, mit seinen Bands Sea + Air, Jumbo Jet oder als Bassist von The Strokes-Produzent Gordon Raphael: Die Sehnsucht nach der Verbindung verschiedener Musikgenre verfolgt Daniel Benyamin schon seit seinen Kindertagen. Seither hat er 2000 Konzerte in über 35 Ländern gespielt, ist mit ganz unterschiedlichen Künstlern wie Sufjan Stevens, Jose Gonzalez oder Whitney Houston getourt, hat etwa 350 Songs sowie Filmsoundtracks von arte bis Tatort und ein Top-50-Album geschrieben. In seinem neuen Soloalbum „Solitarity“ verdichtet Benyamin seine Einflüsse und Erfahrungen zu einer klaren, eigenen Stimme. Singer/Songwriter Citizen Tim erzählt seit 2016 seine alltäglichen Geschichten und hat nach über 100 Shows, unter anderem mit Joey Cape, Matze Rossi oder East Cameron Folkcore, 2020 sein zweites Album „C Is For Chaos/Control“ veröffentlicht.

24. Juli: Steiner & Madlaina

Wer Nora Steiner und Madlaina Pollina schon live gesehen hat – zum Beispiel auf ihren langen Touren, auf dem Southside/Hurricane Festival oder auf dem Lollapalooza – der müsste ihren Live-Qualitäten, ihrem Charisma, ihren Stimmen und nicht zuletzt ihren Songs bereits erlegen sein. Nora und Madlaina kennen sich seit Schultagen in ihrer Heimat Zürich und genau das spürt man bei jedem Auftritt. Auf ihrem zweiten Album „Wünsch mir Glück“ haben sie nun ihre Sprache in Sound, Haltung und Wort gefunden.

25. Juli: Tim Vantol und Max Young

2020 hat der niederländische Singer/Songwriters Tim Vantol sein viertes Album veröffentlicht, das es bis auf Platz 32 der deutschen Albumcharts geschafft hat. Durch seine authentischen Songs und unzählige Touren, unter anderem mit Chuck Ragan, hat sich der sympathische Holländer mit der rauen Stimme in den letzten elf Jahren eine treue Fanbase erspielt. Nach einer für ihn schwierigen Zeit explodiert Tim Vantol geradezu mit neuem Lebensmut, hebt die Faust, heult den Mond an und krempelt die Arme hoch. Als Support ist der Saarländer Max Young dabei, der auch in der Pop-Punk-Band Small State aktiv ist.

Nach Lollapalooza und Southside treten Setiner & Madlaine am 24. Juli in Neunkirchen auf. Foto: Tim Wettstein

War schon mit Chuck Ragan auf Tour: Tim Vantol spielt am 25. Juli. Foto: Simona van Tol

Das Duo Thrill Of Joy spielt am 17. Juli gemeinsam mit Schreng Schreng & La La sowie Gregor McEwan. Foto: Thomas Peter

Andreas Kümmert spielt am 26. Juni. Foto: picture alliance / dpa/Peter Steffen